من يحسم صراع «المربع الذهبي» في الدوري؟

التحرير

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مع عودة مباريات الدوري الممتاز، اشتعل الصراع على المربع الذهبي، بين أندية (الأهلي - المقاصة - المصري - الزمالك - سموحة)، حيث واصل الفريق الأحمر، التربع على قمة الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقاط على المقاصة صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

وبعد خسارة الزمالك لمباراته أمام سموحة، تراجع إلى المركز الرابع برصيد 40 نقطة خلف المصري البورسعيدي، صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فإن صراع القمة قلت درجة الإثارة فيه، بعدما ابتعد الزمالك عن الأهلي بفارق 15 نقطة ليشتعل الصراع داخل المربع الذهبي.

ويتأهل بطل الدوري والوصيف للمشاركة مباشرة بدوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الثالث والرابع في بطولة الكونفدرالية، ما لم يكن لبطل الكأس رأي آخر، بمعنى أن يكون من خارج المربع الذهبي، وفي تلك الحالة يتأهل الثالث فقط إلى جانب بطل الكأس للكونفدرالية.

وفي ضوء ذلك يستعرض «التحرير» في التقرير التالي موقف الفرق وحظوظها في المربع الذهبي:

1-الأهلي

الفريق الأحمر بقيادة حسام البدري، يتقدم بخطوات ثابتة منذ بداية الموسم نحو الاحتفاظ بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، حيث خاض الفريق 21 مباراة نجح في الفوز 17، وتعادل في 4 مباريات.

ويعد الشياطين الحمر الأقوى دفاعيًا في المسابقة حيث استقبل شباكهم 4 أهداف فقط، ويتبقى للفريق 13 مباراة أبرزهم مع: (المقاصة - الزمالك - سموحة - إنبي - المصري).

2- مصر المقاصة

الفريق الفيومي يقدم مستويات رائعة له هذا الموسم بقيادة مدربه إيهاب جلال، وصانع ألعابه أحمد الشيخ، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري، وخاض المقاصة هذا الموسم 22 مباراة نجح في الفوز بـ16 لقاء، وتعادل في 3، وخسر 3.

ويعد المقاصة صاحب أقوى خط هجوم برصيد 45 هدفًا، ويتبقى له 12 مباراة، أبرزهم مع الأهلي والزمالك وسموحة.

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3- المصري

الفريق البورسعيدي يقدم أداء أكثر من رائع، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة وخسر في 7 وتعادل في 1.

ويأمل المصري في استمرار نتائجه الجيدة خلال الـ12 مباراة المتبقية وتعد أبرزهم ضد والأهلي والزمالك والإسماعيلي وسموحة.

4- الزمالك

يقدم الفارس الأبيض أداء هزيل هذا الموسم في ظل التخبط الإداري، ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب، حيث خاض الفريق 20 مباراة فاز في 12 مباراة، وخسر في 4 وتعادل في 4.

ويأمل الزمالك في احتلال المركز الثاني على أقل تقدير من أجل حجز مقعد في دوري أبطال إفريقيا، ويتبقى للفريق الأبيض 14 مباراة أبرزهم مع الأهلي والمقاصة والمصري والإسماعيلي.

5- سموحة

منذ قدوم مؤمن سليمان لقيادة الفريق فنيًا، يقدم سموحة أداءً جيدًا، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 40 نقطة متسويًا مع الزمالك صاحب المركز الرابع، وخاض الفريق السكندري حتى الآن 22 مباراة نجح في الفوز في 11 مباراة وخسر في 4 وتعادل في 7، ويتبقى 12 مباراة للفريق السكندري، ويعد أبرزهم الأهلي والمقاصة والمصري.