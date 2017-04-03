حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: اجتماعات مهمة ولقاءات مع كبار المسؤولين الذين يؤدون دوراً في خياراتك المهنية الناجحة والمهمة



عاطفياً: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافراً، لكن عليك أن تكون أكثر واقعية وأن تعتمد على نفسك في الدرجة الأولى



صحياً: الإسراف في الطعام قد يسبب اضطرابات في الدورة الدموية: الكبد والكليتان

ابراج مكتوب برج الميزان لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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