حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تبهر الزملاء بذكائك الحاد وتلاقي جهودك ثمارها وتُؤمَّن لك فرص جيدة لمشاريع تحلم بها وتريد تحقيقها لتثبت كفاءتك



عاطفياً: تستغل ارتياح الشريك إليك وربما تحصل منه على ما لم تتوقعه، وتقضيان معاً أمتع الأوقات الرومانسية وأجملها



صحياً: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية

ابراج مكتوب برج العذراء تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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