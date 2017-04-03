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بالصور.. تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر

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مصراوي Masrawy

تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر (1)تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر (1)

تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر (2)تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر (2)

تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر (3)تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر (3)

تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر (4)تهشم 4 سيارات في حادث مروع أعلى كوبري أكتوبر (4)

كتب – فتحي عمر:

تهشمت 4 سيارات ملاكي، جراء حادث مروع أعلى كوبري مهمشة فى الاتجاه القادم من مدينة نصر وصولا إلى الجيزة، نتج عنه كثافات مرورية مرتفعة، وإصابة سيدة.

ونقلت سيارة الاسعاف المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة المرور.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور القاهرة إن الخدمات المعينة أعلى كوبري أكتوبر أخطرت إدارة غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم مروع أعلى كوبري أكتوبر نتج عنه كثافات مرورية أعلى الطريق حتى مطلع أمن الدولة.

أمر اللواء علاء متولي مدير المرور بالدفع برجال المرور وأوناش لرفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرورية إلى طبيعتها.

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