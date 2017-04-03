سبوتنيك: الطائرات الروسية تستخدم قنابل موجهة بالليزر في سوريا

القاهرة- (مصراوي):

تستخدم القوات الجوية الروسية في سوريا، قنابل تزن 1500 كيلو جرام، يتم توجيهها عن طريق الليزر، ضد الإرهابيين. وتتصف هذه القنابل بدقة إصابة عالية جدا، بحسب صور التقطت حديثًا للطائرات الروسية في سوريا.

ويظهر على صورة القاذفة الاستراتيجية "سو-34"، قنبلتان من نوع "كاب-1500 ل" توضعان تحت جناحي الطائرة، وتستطيع الطائرة حمل المزيد من هذه القنابل عند الضرورة، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتُعتبر هذه الذخيرة، من أفضل القنابل من ناحية دقة الإصابة، ويرجح أنه يتم استخدام هذه القنابل ضد الإرهابيين في ريف حماة.

وتُستخدم هذه القنابل لتدمير الأهداف المتنوعة، مثل الأنفاق ومقرات القيادة. قنبلة بهذا الوزن 1500 كيلو جرام وطول يبلغ 4.4 مترا تستطيع اختراق حاجز اسمنتي عرضه 3 أمتار، أو 20 متر من الأتربة.

والارتفاع اللازم لرمي هذه القنبلة يصل حتى 8 كيلو مترصا، ولا تتعدّى نسبة الخطأ فيها الأربعة أمتار.