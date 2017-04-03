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أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط

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أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط أزمة "تقاوي القطن" تعصف بمزارعي دمياط

مصراوي Masrawy

كتب ـ أحمد مسعد:

قرر فلاحو دمياط، إيقاف موسم الزراعة الحالي لمحصول القطن طويل التيلة، بعد إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي طرح تقاوي جيزة 87 لهذا الموسم، في خطوة تُوصف بالاحتجاجية على هذا الطرح.

وقال مجدي البسطويسي نقيب الفلاحين في دمياط، وعضو الجمعية التعاونية الزراعية، إن طرح 87 يشكل خسارة فادحة للفلاحين، فهي لا تناسب طبيعة التربة في أراضي دمياط الزراعية.

وأضاف لـ"مصراوي": إن العام الماضي طرح مركز البحوث الزراعية تقاوي 92 كثيف الأقطار وهو ما يناسب طبيعة التربة لدينا، ففي حين ينتج 87، سبعة أقطار فقط من القطن في دمياط، فهو ينتج 12 قطرًا في الدقهلية لاختلاف طبيعة تربتهم.

وأكد: "نفضل بيع أو خلط بذور القطن على أن نلتزم بتعاقد مع وزارة الزراعة لن ينتج سوى أقطار قليلة".

وناشد شامي نصحي، رئيس جمعية كفر الغاب بدمياط، وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية بعودة التقاوي القديمة 92 و95 جيزة، مؤكدًا أن الفلاح في دمياط من الأفضل له زراعة محصول الأرز ـ المحظور زراعته وفق قرار حكومي ـ ودفع غرامة 4 آلاف جنيهًا، على أن يخسر موسم القطن بشكل كامل.

وقدّر محمد عبد التواب، وهو مزارع في دمياط، أرباح الفلاحين من التقاوي القديمة 92، بنحو 3 آلاف و600 جنيه في العام الواحد، وهو ما يساوي 10 جنيهات يوميًا، وقال: "ارتضينا ذلك ونعوضها بباقي الزراعات، ولكننا الأن سنخسر".

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مصراوي Masrawy

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