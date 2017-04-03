بنك فيصل يمنح جامعة القاهرة مليون جنيه للمساهمة في سداد رسوم الطلاب

كتب- محمد قاسم:

تسلمت جامعة القاهرة، الإثنين، مليون جنيه من بنك فيصل الإسلامي بحضور محافظ البنك عبدالحميد موسي، وذلك في إطار مبادرة سداد الرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين عن السداد بكليات جامعة القاهرة، والتي تشمل الرسوم الدراسية الخاصة بالمدن الجامعية أوالرسوم الدراسية عن هذا العام والرسوم الدراسية المتأخرة لبعض الطلاب.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن إدارة جامعة القاهرة تلقت حتى الآن مليوني جنيه في إطار المبادرة ومن المتوقع أن يصل إجمالي مبلغ المبادرة إلى 5.5 مليون جنيه بمشاركة لسداد الرسوم الدراسية للطلاب المتعثرين.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تزيد عن 8000 طالب وطالبة، مابين رسوم الإقامة بالمدن الجامعية أو مصروفات الدراسة أو رسوم متأخرة للطلاب عن السنوات السابقة.