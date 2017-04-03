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وزير التعليم العالي يبحث زيادة المنح الدراسية لطلاب العراق

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وزير التعليم العالي يبحث زيادة المنح الدراسية لطلاب العراق وزير التعليم العالي يبحث زيادة المنح الدراسية لطلاب العراق

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب - محمد قاسم:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول الإجراءات التي اتخذتها إدارة شئون الوافدين تيسيرا على الطلاب العراقيين الدارسين في .

وأشار التقرير إلى استقبال قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بإشراف الدكتور حسام الملاحي رئيس القطاع وحضور الدكتورة هويدا إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين السيد زهير سعد عباس قنصل دولة العراق والسيدة ميديا كامل المستشار الثقافي للعراق بالقاهرة ؛ لبحث إمكانية إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية لمساعدتهم على الانتظام بالدراسة ومناقشة زيادة المنح الدراسية.

وأفاد بأن مصر تقدم للطلاب العراقيين 20 منحة ضمن منح البرنامج التنفيذي لمرحلة الدراسات العليا و5 منح دراسية ضمن منح وزارة الخارجية لمرحلة الدراسات العليا و15 منحة أخرى ضمن منح وزارة الخارجية للمرحلة الجامعية.

وأوضح التقرير أن الجانب المصري أكد على المتابعة الدورية من جانب مندوب السفارة العراقية بالقاهرة للعمل على حل كافة المشكلات والصعوبات التي تواجه الطلاب العراقيين في مصر.

ومن جانبه..وجه الجانب القنصلي العراقي الشكر لوزارة التعليم العالي على دورها في مساعدة الطلاب العراقيين الدراسين في مصر وحل المشكلات التي تواجههم والدعم المقدم لهم.​

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