حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: ابتعد عن مختلف أنواع الاستفزازات وكُن متحفّظاً جدّاً، ثمة ما يشير إلى مشكلات شخصية يجب ألاّ تزعزع توازنك



عاطفياً: يتراجع فينوس إلى برج الحوت ويجعلك تكتشف آفاقاً جديدة وتتخلى عما لم يعد يفيدك أو يسعدك وتبدو الأجواء دافئة



صحياً: في غمرة الجهود الفائقة تنسى حق جسدك عليك وتقصّر في العناية بصحتك، من الأفضل تخصيص وقت كاف للراحة

ابراج مكتوب برج السرطان تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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