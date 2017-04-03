حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يسعى أحد الزملاء بقوة لتشويه صورتك في العمل، مع أن نتائج أعمالك الجدية تظهر قريباً وتفاجئ الجميع



عاطفياً:لا تنكر الحقيقة فأنت لا تستطيع الابتعاد عن الشريك بسبب التفاهم التام بينكما على العناوين العريضة لعلاقتكما



صحياً: يعدك هذا اليوم بالحظ الرائع على الصعيد الصحي، فينعكس ذلك ايجاباً على نفسيتك

ابراج مكتوب برج الجوزاء قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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