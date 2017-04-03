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فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا

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فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا فابيو كابيلو: بيلوتي أفضل من باتيستوتا

التحرير

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انهال المدرب الإيطالي فابيو كابيلو، بالمديح، على مواطنه أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو، وذلك خلال تصريحاته لموقع «فوتبول إيطاليا»، اليوم الإثنين.

وقال كابيلو: «بيلوتي واحد من أفضل المهاجمين في أوروبا، لأنه يعلم كيفية التحرك ويمكن فعل كل شيء بالكرة، ويمتلك السرعة والقوة».

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وتابع المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني السابق: «بيلوتي أفضل من الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، مهاجم روما السابق».

يذكر أن أندريا بيلوتي صاحب الـ(23 عامًا)، يعد هداف الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، برصيد 23 هدفًا، بالتساوي مع إدين دجيكو، مهاجم روما.

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التحرير

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