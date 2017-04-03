حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أبريل 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: تتقدم سيرورة العمل كما تشتهي وبوضوح، ولن تضجر من عجزك عن استخلاص النتائج التي تريحك



عاطفياً: لن تشكو برودة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك التي تبدو خفيفة وسهلة التحقيق



صحياً: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحياناً في توترات عصبية لن تؤثر

برج الثور

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثيرة والمفرحة جداً، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل



عاطفياً: تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما



صحياً: تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصاً على صحتك

مهنياً: يسعى أحد الزملاء بقوة لتشويه صورتك في العمل، مع أن نتائج أعمالك الجدية تظهر قريباً وتفاجئ الجميع



عاطفياً:لا تنكر الحقيقة فأنت لا تستطيع الابتعاد عن الشريك بسبب التفاهم التام بينكما على العناوين العريضة لعلاقتكما



صحياً: يعدك هذا اليوم بالحظ الرائع على الصعيد الصحي، فينعكس ذلك ايجاباً على نفسيتك

مهنياً: ابتعد عن مختلف أنواع الاستفزازات وكُن متحفّظاً جدّاً، ثمة ما يشير إلى مشكلات شخصية يجب ألاّ تزعزع توازنك



عاطفياً: يتراجع فينوس إلى برج الحوت ويجعلك تكتشف آفاقاً جديدة وتتخلى عما لم يعد يفيدك أو يسعدك وتبدو الأجواء دافئة



صحياً: في غمرة الجهود الفائقة تنسى حق جسدك عليك وتقصّر في العناية بصحتك، من الأفضل تخصيص وقت كاف للراحة



برج الأسد

مهنياً: إجراءات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة



عاطفياً: حين يرتكب الشريك خطأ ما عليك أن تظهر له ذلك، وفي حال عدم القيام بذلك قد يقع في الخطأ مجدداً



صحياً: أنت مقتنع تماماً بما تقوم به على صعيد المحافظة على صحتك؟ إذن استمر في ذلك

مهنياً: تبهر الزملاء بذكائك الحاد وتلاقي جهودك ثمارها وتُؤمَّن لك فرص جيدة لمشاريع تحلم بها وتريد تحقيقها لتثبت كفاءتك



عاطفياً: تستغل ارتياح الشريك إليك وربما تحصل منه على ما لم تتوقعه، وتقضيان معاً أمتع الأوقات الرومانسية وأجملها



صحياً: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية

برج الميزان

مهنياً: اجتماعات مهمة ولقاءات مع كبار المسؤولين الذين يؤدون دوراً في خياراتك المهنية الناجحة والمهمة



عاطفياً: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافراً، لكن عليك أن تكون أكثر واقعية وأن تعتمد على نفسك في الدرجة الأولى



صحياً: الإسراف في الطعام قد يسبب اضطرابات في الدورة الدموية: الكبد والكليتان



مهنياً: تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس بعد معاناة سابقة، لن تظل وحيداً ولن تتعثّر خطواتك بعد اليوم بفضل دعم الزملاء



عاطفياً: كيف يناقضك الحبيب وأنت الذي قدمت له الدعم المطلق في السابق؟ لا داعي إلى الاستسلام أو الانجراف وراء أفكارك السود



صحياً: ضعف عصبي، وتمر هذا اليوم بفترة قلق قد تؤدي على الأرجح إلى اضطرابات في الكبد



برج القوس

مهنياً: توق هذا اليوم نجاحاً مهنياً يحتاج إلى دعم، أو ارتباط يثير بعض الإشكالات مع الزملاء، لكن سرعان ما تتوضح الأمور



عاطفياً: الجو العام مريح ويحمل إليك مفاجآت على الصعيدين الشخصي والعاطفي، تطير بعدها من الفرح وتتقرب من الشريك أكثر فأكثر



صحياً: تتمتع ببنية قوية لكنك شره في الأكل وتحب الأطعمة الدسمة والمشروبات ما يسبب لك حساسية في الكبد



برج الجدي

مهنياً: تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى التواصل وتبادل المعلومات، قد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء



عاطفياً: الشريك يفرحك باقتراحاته، فيطمئن بالك ويساعدك على تجاوز الأمور التي كنت تخشى مجرّد ذكرها ويلمع اسمك مجدداً



صحياً: صحتك جيّدة وذلك يعود إلى قوة إرادتك وعزمك على السيطرة على أوضاعك بشكل جيّد

مهنياً: قد تتعرّض لضغوط من قبل زملاء أو من بعض المسؤولين أو الإداريين، هذا بالإضافة الى المزاج المتقلّب والانفعال السائد



عاطفياً: تشعر ببعض القلق والانزعاج، ليس بسبب الحبيب، بل بسبب الهواجس المهنية الضاغطة التي توتر أجواءك العاطفية



صحياً: تكون مزاجياً ومتقلباً هذا اليوم، امنح نفسك قسطاً من الراحة التي تستحقها بعد التعب المضني

برج الحوت

مهنياً: عليك أن تعيد النظر في بعض توجهاتك ولا سيما تلك التي تراودك شكوك حولها لئلا تقع المطبات التي قد تسبب لك متاعب



عاطفياً: لا تستغرب ظهور تباين في الآراء واحتدام بعض النقاشات، أنت معرّض لارتكاب الهفوات وتوسيع المسافة بينك وبين الشريك



صحياً: لا تيأس بل تابع العلاجات الصحية التي بدأتها، النتائج تظهر تباعاً

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