طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار

كتب ـ محمد غايات:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن رصيد الاحتياطي النقدي الدولي من العملات الأجنبية سجل أعلى مستوى له منذ مارس 2011 ليصل لنحو 28.5 مليار دولار، وبلغ حجم التدفقات النقدية الواردة ما يزيد عن 17 مليار دولار منذ هذا التاريخ.

وأكد خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مساء الأحد بمقر البنك المركزي - حسبما ذكر مجلس الوزراء اليوم - أن هذا الأمر قد حسن من قدرة البنوك على تلبية كافة طلبات العملاء والطلبات الحكومية من النقد الأجنبي وسداد بعض المديونيات، فضلًا عن تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية، بما يشمل سلع ومستلزمات إنتاج بخلاف الأدوية.

واستمع إسماعيل لعرض من محافظ البنك المركزي ومسؤوليه عن أهم التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي منذ قرار تحرير نظام سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

وأكد عامر، أن نجاح إجراءات تحرير سعر الصرف انعكس أيضًا على تحسين أداء سوق الأوراق المالية الذي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بعد توقف دام نحو ستة أعوام، بما يعد إشارة واضحة على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في سلامة برنامج الإصلاح المصرفي وثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن هذه التطورات الإيجابية أدت كذلك إلى تحسن أداء ميزان المدفوعات، حيث أوضحت المؤشرات انتعاش حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وتصاعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وأعطى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، إشارة البدء لنشر أول تقرير يصدره البنك المركزي عن السياسة النقدية وأهم المؤشرات الإقتصادية وتطورات معدل التضخم العام، والأساسي، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على تعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز التواصل مع كافة المؤسسات والسادة المواطنين ومخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي، حسب البيان.​