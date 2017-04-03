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بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت"

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مصراوي Masrawy

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (1)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (1)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (2)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (2)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (3)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (3)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (4)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (4)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (5)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (5)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (6)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (6)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (7)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (7)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (8)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (8)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (9)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (9)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (10)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (10)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (11)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (11)

رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (12)رئيس امتحانات الثانوية الاختبارات التجريبية بنظام البوكليت (12)

كتبت- ياسمين محمد:
تصوير- علاء أحمد:
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الأسئلة الاختيارية التي ستتضمنها امتحانات الثانوية العامة بنظام "البوكليت"، ستكون عبارة عن جزء من السؤال وليس سؤالًا منفصلًا.

وضرب حجازي مثلاً لهذا النوع من الأسئلة بسؤال ورد في الامتحان التجريبي لمادة الكيمياء: اذكر انجازات أحد العالمين الأتيين: العالم الأول، العالم الثاني، مشيرًا إلى أن الطالب عليه أن يختار أحد العالمين ويتحدث عنهم.

وأكد حجازي أن هذه الطريقة لها الكثير من الفوائد، فتضمين الأسئلة الاختيارية للاسئلة الإجبارية، يحافظ على وقت الطالب قائلًا: "لو حطينا 50 سؤال يختار الطالب منهم 45 فقط، يبقى بنضيع وقته في قراءة كل الأسئلة وبنشتته وهو بيختار هيجاوب عن إيه".

وأضاف أن هذه الطريقة تحافظ أيضًا على مواصفات الورقة الامتحانية، موضحًا: "لو قولنا للطالب يختار 45 سؤال من 50 سؤال، وفيه اسئلة مخصصة للطلاب المتميزين، مش بعيد نلاقي كل الطلبة اتجنبوا الإجابة على الاسئلة دي، وبكدا نكون فقدنا إمكانية التفريق بين مستويات الطلاب".

وأوضح حجازي أن عدد الأسئلة الاختيارية تختلف بين المواد وبعضها، مشيرًا إلى أنه تم تحديدها بكل مادة وفقًا لنسبتها بامتحانات الأعوام السابقة، وكذلك عدد الاسئلة بكل امتحان تم تحديدها في ضوء امتحانات الأعوام السابقة للحفاظ على تناسب عدد الأسئلة من زمن الإجابة.

وذكر حجازي أن الهدف من إضافة الأسئلة الاختيارية للامتحانات نفسي، حتى يشعر الطلاب أن أمامهم فرصة للحصول على عدد أكبر من الدرجات.

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