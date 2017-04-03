بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا

أسوان إيهاب عمران

أفرجت سلطات المحجر البيطري في مدينة ابوسمبل السياحية عن 3428 جملا قادما من السودان، بينما احتجزت 69 للاشتباه في إصابتها بفيروس كرورنا حتي ظهور نتائج التحاليل.

وتسبب إجراء التحاليل لرؤوس الجمال في محجر ابوسمبل إلى تأخر وصولها لسوق دراو الذي توقفت فيه حركة البيع والشراء يوم السبت الماضي.

كانت سلطات الحجر البيطرى بأبو سمبل احتجزت الإبل الحية القادمة من السودان عبر منفذ أرقين البري، على الحدود المصرية السودانية، والمقرر الإفراج عنها نهاية الأسبوع الماضى، لإعادة أخذ العينات منها للتأكد من سلامتها من أي أمراض وبائية قبل أن يفرج عنها والاستمرار في احتجاز 69 جملا فقط.