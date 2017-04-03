بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر

كتبت- علا محب:

العيش في المدن الكبرى حلم يراود الملايين حول الملايين، فسكان القرى والمدن الصغيرة يسعون دائمًا لتطوير حياتهم بالانتقال إلى العاصمة، ولكن أحلامهم تلك في كثير من الأحيان يواجهها إما الفشل أو النجاح المنقوص.

فالعيش بالمدن الكبرى لا يتواءم مع أرقاء الحال، فهناك تكون وتيرة الحياة أسرع من القرى والضواحي، وسبل الإنفاق أكثر بعشرات المرات، وهذه الأمور تدفع الكثير منهم إلى القبول بالعيش هم وعائلاتهم في أماكن لا تليق بآدميتهم، والتى بلغ البعض منها أقل من 6 متر مربع والتى تتواجد فى هونج كونج.

وبم أن "الصورة الواحدة" تضاهي أو يزيد على مئات الكلمات من الوصف المكتوب، فقد طافت كاميرا موقع "بيزنيس إنسايدر" حول العالم ورصدت بعض من هذه الشقق حول العالم