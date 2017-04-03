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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية

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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية

مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي

ترير (ألمانيا) - (د ب أ):

انتهى وزراء خارجية الدول الـ28 أعضاء الاتحاد الأوروبي من إعداد وثيقة تحدد استراتيجيتهم الخاصة بالسياسة المستقبلية إزاء الحرب السورية، وذلك خلال اجتماع في لوكسمبورج اليوم الاثنين .

وحسب الوثيقة، لابد أن تبذل السورية وحلفاؤها، وأبرزهم روسيا، كل ما بوسعهم لإنهاء الأعمال العدائية والحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية في أنحاء سورية.

وتدعو وثيقة الاستراتيجية إلى إنهاء الحرب عبر التحول السياسي، وإلى دعم المعارضة السياسية، والمساعدة الإنسانية للسوريين، ولاسيما الأكثر عرضة للخطر ودعم المجتمع المدني لتعزيز الديمقراطية، وتمكين مقاومة الشعب السوري.

وأشارت الوثيقة إلى أنه لابد من معاقبة المسؤولين عن جرائم الحرب لإتاحة التوصل إلى المصالحة في سوريا.

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