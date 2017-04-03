«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما

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ألزمت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الهيئة العامة للاستثمار، في مشروع القانون بتسيير كافة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركة والتصديق على محاضرها بما فى ذلك استخدام سبل التكنولوجيا الحديثة خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمها مستوفاة.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب.

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اقترح عضو اللجنة، النائب عمرو صدقي، بتقليص المدة لأسبوع فقط مثلما كانت فى السابق، متسائلًا: "عشان أخد بالأحوط أخليها أسبوعين؟".

وأيده عدد من أعضاء اللجنة، ليتدخل "غلاب" موضحًا أنه من الأفضل الإبقاء على مدة الأسبوعين، وتابع: "في أوقات بتبقى زحمة الجمعيات العمومية ومحاضر، فلا تضغطوا على الهيئة وممكن السيستم يقع من الزحمة".