«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي

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تلقى النائب مجدي سعداوي، عضو مجلس النواب، ردًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، بشأن معرفة أسباب رفع سعر إيجار الأراضي الزراعية «طرح النهر»، ورفع قيمة إيجار متر الأرض المباني.

وأوضح رد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه صدر قرار لمجلس إدارة الهيئة في 5 أبريل 2014، متضمنًا شرائح مقابل الانتفاع لإشغالات طرح النهر، وتم التصديق عليه من مجلس الوزراء، مضيفًا أنه تم إعادة عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة في اجتماع آخر نفس العام، وصدر القرار متضمنًا تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة عدم السداد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والحجز الإداري.

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وتابع الرد أنه تم إعادة دراسة الأمر بمعرفة المستشار القانوني للهيئة، الذي رأى أن مجلس الوزراء وافق على الأسعار، ولا يجوز إعادة النظر في هذا التقدير، خاصة أن هذا التقدير كان نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.