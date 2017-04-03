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محافظة الإسكندرية توضح حقيقة عدم صرف رواتب موظفيها

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محافظة الإسكندرية توضح حقيقة عدم صرف رواتب موظفيها محافظة الإسكندرية توضح حقيقة عدم صرف رواتب موظفيها

التحرير

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نفى مصدر مسؤول بديوان عام محافظة الإسكندرية، صحة ما تداولته وسائل إعلامية، بأن المحافظة لم تتسلم رواتب موظفيها حتى الآن، وتأخر إرسال وزارة المالية للرواتب بسبب عجز مالي، مؤكدًا أن رواتب موظفي المحافظة تم صرفها خلال الأيام الماضية بالكامل.

أضاف المصدر، لـ"التحرير"، أن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أوضح خلال لقاءه بعدد من أعضاء لجنة السياحة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وجود بعض المشكلات المالية التي تواجه شركة نهضة للخدمات البيئية المسؤولة عن نظافة المدينة، التي أسفرت عن عدم صرف رواتب بعض العاملين بها، علما بأن الشركة غير تابعة للمحافظة.

ولفت إلى أن المحافظ كشف أنه بصدد صرف الرواتب المتأخرة لعمال الشركة كحل بديل لحين وصول أموال من وزارة المالية، في محاولة لرفع الأعباء عن العاملين بالشركة، مشيرًا إلى ان القرار يعكس وجود فائض مالي بالمحافظة يتيح حل أزمة مالية بالشركة، وليس كما نشرت بعض وسائل الإعلام بأن المحافظة لديها عجز مالي في صرف رواتب موظفيها.
 
كان محافظ الإسكندرية التقى أعضاء لجنة السياحة والطيران المدني، اليوم، لبحث أزمة السياحة وأهم المشكلات التي تعيق القطاع في محاولة لعودة الأنشطة السياحية لوضعها الطبيعي.

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وأوضح المحافظ أنه مكلف بتنفيذ برنامج داخل الإقليم ومتابعة المشروعات والخدمات والتنسيق بين المحافظة والوزارات المركزية، وتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالوزارات مع مجلس النواب، ووضع الأولويات والاحتياجات الخاصة بالمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي يسمح بسلطات لامركزية كبيرة للمحافظ ما يؤدي إلى سرعة إنجاز المشروعات.

وأوضح أن الإسكندرية ضمن 3 مدن مصرية بجانب الغردقة والأقصر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لتنمية المحليات، وذلك مع مدن أخرى من دول البحر المتوسط، والذي يهدف إلى وضع سياسات موحدة للتنمية المحلية وتبادل الخبرات بين المدن، ويساهم في وضع قاعدة أساسية تحققها كل دول البحر المتوسط.

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التحرير

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