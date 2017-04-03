فيديو| الإسكان عن مثلث ماسبيرو: ماينفعش قلب العاصمة يكون بالشكل ده

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قال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضاري، إن الدولة لا ترغب في مغادرة أهالي مثلث ماسبيرو أماكنهم بعد التطوير، لافتًا إلى أنه تم تجميع 35% من رغبات الأهالي من البدائل التي قدمتها إليهم الحكومة.

وأضاف "درويش" في تصريحات لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "DMC"، صباح اليوم الإثنين، أن 12% من أهالي المنطقة يرغبون في البقاء وفقًا لشروط الحكومة، و78% قبلوا بالتعويض المادي، و13% طلبوا الذهاب إلى حي الأسمرات، مشيرًا إلى أن الضمان هو توقيع عقد موثق في الشهر العقاري بين المواطن والحكومة.

وأوضح أن الدولة قدمت العديد من البدائل، لأهالي منطقة مثلث ماسبيرو، متابعًا: "وماحدش هيتحرك غصب عنه، والناس هترجع بعد 3 سنوات، وماينفعش قلب عاصمة مصر يكون بهذا الشكل".

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وتابع: "تطوير المنطقة سيحتاج 3 سنوات، سيكون على عدة مراحل وهي بناء عمارات، ومنح أهالي المنطقة شققا فاخرة، وباقي المنطقة سنقوم ببناء مولات تجارية وفنادق سياحية".