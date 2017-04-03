بلومبيرج: السيسي وترامب سيتقاربان من أجل الحرب على الإرهاب

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رجّحت شبكة «بلومبرج» الأمريكية، أن يجد الرئيس السيسي «روحًا مقربة»، فيما يتعلق بـالحرب ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة خلال لقائه نظيره الأمريكي، ترامب، في ضوء ما أبدته واشنطن من نوايا للتعاون مع القاهرة في هذا الملف.

وأشارت «بلومبرج»، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين - إلى التقارب بين الرئيسين المصري والأمريكي، لافتة إلى أن السيسي كان أول القادة الدوليين الذين هاتفوا «ترامب» لتهنئته بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في نوفمبر الماضي، كما أنه سيصبح أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، حيث كان لقاؤه السابق مع العاهل الأردني الملك عبدالله حول إفطار سنوي بواشنطن خارج البيت الأبيض.

ورأى التقرير، الذي كتبه طارق الطبلاوي، مدير مكتب «بلومبرج» في شمال إفريقيا، أن احتضانا دافئًا للسيسي من جانب الرئيس الأمريكي قد يدفع إلى تقديم الدعم المادي والعسكري الذي تحتاجه القاهرة لإعادة إحياء اقتصادها واستعادة وضعها كصانع قرار إقليمي.

ونقل عن محللين قولهم: إن «السيسي سيسعى بالإضافة إلى الحفاظ على المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية المقدرة بما بين 3. 1 و5. 1 مليار دولار سنويا، سيسعى أيضا إلى أن تعلن الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وهو الأمر الذي تدرسه واشنطن بالفعل في الوقت الحالي، في الوقت الذي تهدف الإدارة الأمريكية من الزيارة إلى إعادة بناء العلاقات مع جمهورية مصر العربية، تلك العلاقات التي توترت بعض الشيء خلال حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما».

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وفي نفس الإطار، لفت «الطبلاوي» إلى أن اللقاء المرتقب يأتي في وقت حرج بالنسبة للسيسي، مشيرا إلى أنه يجري بعد أشهر من تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وانخفاض قيمته أمام الدولار إلى أقل من النصف، وارتفع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 30%، فضلا عن عجز الموازنة، فيما لم تؤد الحملة العسكرية المكثفة من جانب الجيش المصري ضد الجماعات الإرهابية إلى دحرهم حتى الآن.

وفي هذا السياق، رأى إريك تراجر، زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن دعم ترامب للسيسي، متضمنا تأكيدا على أهمية وضع جمهورية مصر العربية في الشرق الأوسط سيمنح سياسات الرئيس المصري مقياسا قويا للصلاحية والفاعلية محليا وإقليميا، مؤكدا أنه سيجد في النهاية العناق الكبير الذي احتاجه من واشنطن، منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

وأبرز التقرير أهمية التقارب بين القاهرة وواشنطن في الوقت الحالي للتأكيد على الاستقرار الاجتماعي في جمهورية مصر العربية في الوقت الذي تعاني فيه احتياجا اقتصاديا، وتواجه تهديدا مسلحا من جانب تنظيم «داعش» في شمال سيناء، بما يجعل الأولوية للإدارة الأمريكية في التعامل مع جمهورية مصر العربية حاليا للملف الأمني أكثر من الالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان، وهو ما ألمح به البيت الأبيض مؤخرا ورصده محللون ومراقبون.