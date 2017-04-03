تناقض في تكلفة تنفيذ محطات المياه.. والإسكان: «مش زي بعضها»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

محطة تنتج 102 ألف متر مياه تتكلف ٧٨ مليون جنيه.. وأخرى تنتج 51 ألف متر بـ320 مليون جنيه

أثار بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الإثنين، خاص بالانتهاء من تنفيذ ٤ محطات مياه في محافظتي "الدقهلية" و"دمياط"، بعض الأسئلة حول قيمة التكلفة التي جاءت متناقضة بشكل كبير لتنفيذ تلك المحطات.

ففي الوقت الذي تكلف فيه إنشاء محطة مياه الشرب بمنية النصر، وشبكاتها، التي تنفذها شركة المقاولون العرب، 320 مليون جنيه، لإنتاج 51 ألف متر مكعب مياه في اليوم، تكلفت محطة مياه «ميت خميس» ٧٨ مليون جنيه فقط لا غير، أي نصف التكلفة، بينما ستنتج المحطة 102 ألف متر مكعب في اليوم أي ضعف كمية المياه التي تنتجها المحطة السابق ذكرها، وتنفذ المحطة الأخيرة شركة النصر للأعمال المدنية.

وفي الوقت ذاته قالت الوزارة عبر بيانها الصحفي، إن مشروع محطة مياه ميت غمر، التي ستنتج 112 ألف متر مكعب في اليوم، وشبكاتها، بلغت تكلفته ٤٠٠ مليون جنيه، تنفيذ شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

«أنا نفسي تساءلت أيضًا عن أسباب هذا التناقض في أسعار التكلفة»، هذا ما قاله المتحدث باسم وزارة الإسكان، هاني يونس، حينما سألته "التحرير" عن أسباب هذا التناقض الواضح في تكلفة تنفيذ المشروعات، مضيفا: "مسئولو ملف المرافق أكدوا أن هناك فروقا في التنفيذ، فهناك بعض المحطات يكون مضافا إليها أعمال تنفيذ شبكات التوصيل للمنازل ومحطات دون شبكتن التوصيل، بخلاف الأعمال الكهروميكانيكية".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في وقت سابق، الانتهاء من تنفيذ ٤ محطات مياه شرب، في محافظتي الدقهلية ودمياط، لخدمة 1.5 مليون نسمة، ومن المقرر دخولها الخدمة خلال الشهر الجاري.

شاهد أيضا

وقال مدبولي إنه "تم إنهاء ٣ مشروعات بمحافظة الدقهلية، بتكلفة إجمالية ٧٩٨ مليون جنيه، وتخدم نحو مليون نسمة في المحافظة، بينما تم إنهاء مشروع لمياه الشرب في محافظة دمياط، بتكلفة ١٣٠ مليون جنيه، وتخدم نحو نصف مليون نسمة، بينما يتم تنفيذ مشروع لتوسعات الصرف الصحي المتكامل برأس البر، بالمحافظة، بتكلفة ١٦٠ مليون جنيه، لخدمة نحو ٥٥٠ ألف نسمة، ومتوقع دخوله الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

ومن جانبه، أوضح اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات محافظة الدقهلية الثلاثة، التى تم تنفيذها هي مشروع محطة مياه ميت غمر، وقامت بتنفيذه شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 112 ألف متر مكعب في اليوم، وشبكاتها، وجار حاليا أعمال اختبارات التشغيل، لبدء الخدمة منتصف الشهر الجاري، وتخدم نحو ٦٠٠ ألف نسمة في مدينة ومركز ميت غمر والقرى التابعة لها.

إضافة إلى مشروع محطة مياه الشرب بمنية النصر، وشبكاتها، وقامت بتنفيذه شركة المقاولون العرب، بتكلفة 320 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم نحو ٢٥٠ ألف نسمة في مدينة ومركز منية النصر والقرى التابعة، وجار حاليا أيضا أعمال اختبارات التشغيل لدخولها الخدمة في مايو 2017.

وأضاف العشري أن المشروع الثالث، الذي تم إنهاؤه هو مشروع محطة مياه ميت خميس، تنفيذ شركة النصر للأعمال المدنية، بتكلفة ٧٨ مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 102 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم نحو ٢٥٠ ألف نسمة في مدينة ومركز منية النصر والقرى التابعة، وجار بدء أعمال اختبارات التشغيل لدخولها الخدمة مايو المقبل.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه بالنسبة لمحافظة دمياط، فتم إنهاء تنفيذ تطوير وتوسعات محطة مياه البستان، تنفيذ شركة المقاولون العرب بتكلفة إجمالية، 130 مليون جنيه، حيث تم تطوير المحطة القديمة، وتنفيذ توسعات جديدة (مروقات ومرشحات)، بطاقة إضافية 51 ألف متر مكعب في اليوم، لتصبح الطاقة الكلية 102 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم نحو ٥٠٠ ألف نسمة في مدينة ومركز البستان والقرى التابعة لها.

وأوضح العشري، أنه جار تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي المتكامل برأس البر، بتكلفة إجمالية 160 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ توسعات لمحطة المعالجة القائمة لإضافة 25 ألف متر مكعب في اليوم، على الطاقة القائمة لتصبح الطاقة الاستيعابية الإجمالية 75 ألف متر مكعب في اليوم ، وتم إنهاء جميع الأعمال المدنية، وجار تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، موضحا أنه من المنتظر دخولها الخدمة في سبتمبر المقبل، لخدمة نحو ٥٥٠ ألف نسمة في مدينة ومركز رأس البر والقرى التابعة.