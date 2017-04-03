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عمومية مجلس الدولة تواجه قانون الهيئات القضائية بـ6 قرارات حاسمة

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عمومية مجلس الدولة تواجه قانون الهيئات القضائية بـ6 قرارات حاسمة عمومية مجلس الدولة تواجه قانون الهيئات القضائية بـ6 قرارات حاسمة

التحرير

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انتهت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مجلس الدولة، من اجتماعها لمواجهة قانون الهيئات القضائية الصادر من مجلس النواب.

وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، في بيان له، إن العدل صفة من صفات الله، والقضاء منوط به تحقيق العدل، ولذلك نصت الدساتير المتعاقبة على استقلالية القضاء، والدستور نص على ذلك وجعل مبدأ اختيار القضاة لرؤسائهم ضمانة لتحقيق العدل واستقرارا لمبدء الاستقلالية.

وأضاف البيان أن استقلال القضاء ليس ميزة للقضاة، بل ضمانة وحصن المجتمع للدفاع بحرية عن حقوق الشعب، كما أن مجلس الدولة ليس لديه خلاف مع الدولة، ولكنه يحتفظ بحقه بالدفاع عن حقوقه المكتسبة والتي تضمن استقلاليته.

وتابع البيان أن قضاة مجلس الدولة تحترم السلطة التشريعية، ولكن سلطتها ليست مطلقة ولكن مقيدة بمبدأ الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها اختيار رئيس مجلس النواب، وذلك لضمان عدم تعدي السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وبالمثل لا يجوز لها اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

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كما أن الجمعية العمومية تقدر أن رئيس الجمهورية ليس له شأن بمشروع القانون، ونكن له كامل الاحترام.
وبناءً على ذلك قررت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة الآتي:
1- رفض مشروع القانون رفضا مطلقا. 
2- الالتزام بمعيار الأقدمية المستقر العمل به لعدم إحداث فتنة بين القضاة.
3- اقتراح أن تكون آلية اختيار رئيس مجلس الدولة راجع وحق للجمعية العمومية، من بين أقدم 3 مستشارين للمجلس.
4- تفويض المجلس الخاص لمجلس الدولة لمقابلة رئيس الجمهورية، لبحث إلغاء القانون الصادر.
5- تشكيل لجنة من الجمعية العمومية لدراسة القانون ومناقشة مجلس النواب في مواده.
6- الجمعية العمومية في انعقاد دائم لحين انتهاء أزمة مشروع القانون.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الطارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة، التى دعا إليها المجلس الخاص لمناقشة تداعيات تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، المقترح من قبل مجلس النواب، وبدأ القضاة جمعيتهم العمومية المغلقة، بعد إخراج وسائل الإعلام المختلفة خارج القاعة.

وحضر أكثر من 650 قاضيا ومستشارا، ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، (مستشار ووكيل ونائب رئيس مجلس)، الذين يقترب عددهم من 1300 عضو.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة هو أول هيئة قضائية تعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع التعديلات. ومن ناحية أخرى عقد مجلس إدارة نادى قضاة المجلس اجتماعا مع رؤساء أندية المحافظات وأعلنوا رفضهم لمشروع التعديلات، وأنهم فى حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات فى ضوء المستجدات التى تسفر عنها الأحداث مع التأكيد أن كل الخيارات مطروحة.

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التحرير

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