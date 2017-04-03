مميش: أسماك قناة السويس بتعجب الناس.. ومش هنتأخر عليهم

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن ارتفاع أسعار الأسماك في الفترة الماضية زاد من العبء على المواطنين، ولابد من تقليل هذه الأعباء عن الشعب.

وأضاف مميش، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "أسماك القناة تنال إعجاب المواطنين ولأن القناة ملك الشعب، لن نتأخر، لكننا نعمل حساب تكلفة الإنتاج على الأقل".

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وأوضح: "في فترة شم النسيم يكون هناك سحب على السمك البوري بسبب الفسيخ، مما يحدث قلة في المعروض، وأتمنى أن تحدد الأنواع الجيدة التي تصدر ونترك الأنواع التي تخدم المستهلك المصري ونوقف تصديرها لأن السوق أولى بها".

وعن طلبات الاستثمار الأجنبي في المزارع السمكية، ذكر مميش: "نحتاج لسرعة الانتهاء من قانون الاستثمار، لأن المستثمرين الأجانب يستفسرون عن القوانين المحفزة في المنطقة، ويجب في الوقت نفسه أن نراقب الأسواق المنافسة، لأن المستثمر قد يذهب لأي بلد يوفر له بنية تحتية".