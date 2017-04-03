مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الشرقية

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اختار محمد صلاح، المدرب العام للزمالك، قائمة فريقه التي ستتوجه إلى السويس، غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الشرقية في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت القائمة كالتالي:

محمود عبدالرحيم جنش وأحمد الشناوي لحراسة المرمى.

فى الدفاع: محمود حمدي الونش وعلي جبر وإسلام جمال ومحمد ناصف وأسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح.

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فى خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعاطي دونجا وأحمد توفيق وأيمن حفني ومصطفى فتحي وشيكابالا وأحمد رفعت.

فى الهجوم: باسم مرسي وأحمد جعفر وستانلي.

وشهدت القائمة استبعاد محمد إبراهيم ومعروف يوسف وإيمانويل مايوكا، لأسباب فنية، وإبراهيم صلاح وحسام باولو، بسبب الإصابة.