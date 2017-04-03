الشرقية يتعاقد مع شركة إحصائيات رقمية للاعبين

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قرر نادي الشرقية الرياضي، التعاقد مع شركة كورة ستاتس الخاصة بالإحصائيات الرقمية للاعبين، وذلك لتحليل أداء الفريق ومنافسيه في الدوري المصري الممتاز.

ويقود عماد النحاس، فريق الشرقية، خلال منافسات بطولة الدوري المصري، ويعتمد على استخدام الإحصائيات الرقمية والتحليلية لمتابعة لاعبي الفريق عن كثب، فيما يخص كل الجوانب الفنية والبدنية كذلك.

واستخدم "النحاس" استخدم فعليا الإحصائيات المقدمة من كورة ستاتس، وذلك خلال تحليل المقاولون العرب خلال الجولة المنصرمة من الدوري.

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الجدير بالذكر أن الشرقية فاز علي المقاولون العرب بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الشرقية نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري، الأربعاء المقبل.