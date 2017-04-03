غدا.. الزمالك يسافر السويس استعدادا للقاء الشرقية

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يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السويس، غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الشرقية، المقرر إقامتها الأربعاء المقبلـ ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وينتظر مسؤولو الزمالك، وصول البرتغالي أجستو إيناسيو، المرشح لتدريب الفريق إلى القاهرة في الخامسة مساء اليوم الإثنين، لحسم أمر توليه مهمة المدير الفني للفريق خلال الموسم الحالي، خلفًا لمحمد حلمي الذي تمت إقالته عقب الخسارة من سموحة، أول أمس السبت، بهدفين دون رد في الدوري.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 40 نقطة جمعهم من 20 مباراة، بينما يحتل الشرقية المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة جمعهم من 21 لقاء.