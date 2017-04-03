قرارت صارمة من لجنة المسابقات ضد الإسماعيلي ودجلة والاتحاد

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، برئاسة عامر حسين، توقيع عقوبات على مدربي فريقي الإسماعيلي وطنطا، وضد ناديي الاتحاد السكندري ووادي دجلة.

قررت اللجنة، إيقاف خالد عيد، مدرب طنطا، مباراة واحدة، بعد نزوله أرض الملعب واعتراضه على الحكم بطريقة مهينة، وعاقبت سعفان الصغير، مدرب حرّاس النادي الإسماعيلي، بالإيقاف 4 مباريات، وتغريمه 5 آلاف جنيه، عقب سلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام المقاصة بالدوري.

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وتم إيقاف سيد متولي، المدير الإداري لوادي دجلة، مباراة، بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم، وأعلنت تغريم الاتحاد السكندري 10 آلاف جنيه، بسبب سلوك غير رياضي من المرافقين للفريق في مباراة طنطا.