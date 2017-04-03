ميدو يهاجم مقدمي البرامج ويدافع عن إبراهيم صلاح

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علق أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لوادي دجلة، على المشكلة التي حدثت بين رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، وإبراهيم صلاح، لاعب الزمالك الحالي.

دخل إبراهيم صلاح في مشادة كلامية مع رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، بسبب هجوم الأخيرعليه «طالع بالتافصيل».

وقال «ميدو»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «رضا عبدالعال كان لاعيب كويس أوي والراجل بيفهم كورة، لكن اُسلوب طرحه للأمور قاسي وما ينفعش مقدمي البرامج يسيبوه يقطع في اللاعيبه بالقسوة دي».

أضاف مدرب وادي دجلة: «لازم مقدم البرنامج هو اللي يسوق الحلقة ويحط للضيف حدود يتكلم فيها بما يتماشي مع الأصول وأخلاق المقدم وسياسة البرنامج والقناة».

وتابع المدير الفني لوادي دجلة: «أوعا تفتكر أن جذب المشاهدة سبب كافي إنك تتنازل عن شوية مبادئ، صحيح هنكسب دلوقتي لكن على اللونج تيرم هتخسر كتير».

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وواصل: «نصيحتي لمقدمين البرامج الشباب واللي أنا بعتز بيهم جدا.. خلوا المهنية هي اللي تسوقكم مش السوق هو اللي يسوقكم».

ودافع ميدو عى إبراهيم صلاح قائلاً «اخيراً بعيدا عن التقييم الفني لإبراهيم صلاح، فأشهد على أن إبراهيم لاعب مخلص للزمالك ولَم يساوم النادي أبدا بالانتقال لنادي آخر»

مضيفًا «إبراهيم كان دايما بييجي النادي ويوقع على بياض وعمره ما اشترط على نادي الزمالك أي شروط للتوقيع أو التجديد».