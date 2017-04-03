بالصور.. لهذا السبب لا يزيد وزن الفنانات بعد الحمل والولادة

كتبت - هاجر حاتم:

زيادة الوزن أثناء الحمل وبعد الولادة أمر يؤرق الكثير من النساء، خاصًة أنهن يجدن صعوبة في فقدان هذا الوزن بعد الولادة، بل قد يتطور الأمر إلى تفاقم هذا الوزن مع الرضاعة وتربية الأطفال، والضغط العصبي الذي تتعرض له الأم، وعلى النقيض نجد الفنانات يفقدن سريعًا الوزن بعد الولادة، وهناك إليك أهم أسرارهن.

ذكرت الفنانة ميريام فارس من قبل في أحد لقاءتها الحوارية، أنها كانت نحيفة قبل حملها، وكانت تتبع أسلوب حياة صحي، بالإضافة إلى الرياضة، وهذا ما جعلها لا تكتسب الكثير من الوزن بعد الولادة، وهذا ما ساعدها إلى العودة إلى وزنها الأول في وقت قصير.

أوضحت نجمة تليفزيون الواقع "كيم كاردشيان" عبر حسابها الخاص على انستجرام أنها تتناول الكثير من البروتينات والخضروات، وتحاول بقدر الإمكان تناول كميات قليلة من الكربوهيدرات، وذلك فضلًا عن ممارستها رياضة الملاكمة، التي ساعدتها في فقدان الوزن والتخلص من الضغوطات.

كما ذكر موقع"parents" أن الفنانات أغلبهن يعتمد على الرضاعة الطبيعية التي تساهم في فقدان الوزن وتساعدهم على حرق سعرات حرارية أكثر، وأضاف الموقع أن أغلب النجمات العالميات يمارسن الرياضة لمدة لا تقل عن 45 دقيقة على مدار 6 أيام في الاسبوع.