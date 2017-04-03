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الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها

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الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها الرضع الأكثر بكاءً في العالم من هذه الدول..تعرف عليها

مصراوي Masrawy

الرضع-الأكثر-بكاءً-في-العالم-من-هذه-الدول..تعرف-عل

كتبت- شيماء محمود
كشفت مؤخراً إحصائية عالميه قام العلماء بإعدادها عن ترتيب الدول التي تتضمن أكثر أطفال العالم بكاء خلال الـ 12 أسبوع الاولي من ولادتهم.

وعرض "موقع مترو" البريطاني نتائج الدراسة التي حلت فيها بريطانيا في المركز الأول كأكثر دولة يبكي فيها الرضّع، وجاءت دول متقدمة أخرى في الصدارة مثل : إيطاليا وكندا وهولندا، فيما جاءت الدنمارك وألمانيا واليابان القائمة، كأقل دول يبكي الرضع فيها.

وتوصل العلماء إلى تلك النتائج بعد أن جمعوا وقاموا بتحليل بيانات 8700 طفل لم تتجاوز أعمارهم 12 أسبوعا، من مختلف أنحاء العالم، وأتضح كذلك من خلال الدراسة أن متوسط فترة بكاء الرضيع في الأسبوعين الأولين من عمره يصل إلى ساعتين يوميا ويقل تدريجيا مع تقدم الرضيع في العمر.

وصرح البروفيسور ديتر والك، من جامعة وارويك البريطانية، بأن بكاء الطفل في الأيام الأولى من عمره يتوقف على عدة عوامل من بينها ثقافة الوالدين وحالة الأم خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى الصفات الوراثية.

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