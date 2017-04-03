رئيس امتحانات الثانوية: الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" لن تكلف الطلاب أعباء مالية

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- علاء احمد:

قال الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الاختبار التجريبي لطلاب الثانوية العامة بنظام "البوكليت"، والمقرر تطبيقه بدءًا من 5 أبريل المقبل، وحتى 23 من نفس الشهر، يعتبر محاكاة لشكل الورقة الامتحانية التي سيتم اختبار الطلاب بها نهاية العام الدراسي، من حيث عدد الأسئلة ونوعيتها والمساحة المخصصة للإجابة.

وأوضح "حجازي" - خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد اليوم الاثنين بالوزارة - أن عدد أسئلة "البوكليت" لن يزيد عن 50 سؤالًا، مشيرًا إلى أن الوزارة استفادت من تعليقات الطلاب على النموذج الاسترشادي الأول والثاني الذان تم رفعهما على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وطالب "حجازي"، أولياء الأمور بالحرص على حضور أبنائهم هذه الاختبارات التجريبية حتى يتدربوا على الامتحانات النهائية، مشيرًا إلى أنه يجب على الطلاب تسجيل أسمائهم في المدارس حتى تقوم المديريات التعليمية بطباعة نسخ لهم من الامتحانات.

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة أرسلت الامتحانات إلى المديريات التعليمية على "CD"، مشيرًا إلى أنها ستتولى طباعتها، مؤكدًا أن الطلاب لن يتحملوا أي أعباء مالية بخصوص هذه الامتحانات التجريبية.

ولفت الدكتور رضا حجازي، إلى أنه تم عقد اجتماع مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين، وهم من سيتحملون تكلفة طباعة الامتحانات التجريبية.

وأوضح أن الهدف من الامتحانات ليس تقييم الطلاب وإصدار حكمًا عليهم، ولكن تدريبهم على الامتحانات النهائية، ومساعدة الطلاب للتعرف على مستواهم، مشيرًا إلى أن الدراسة لن تعطل بالمدارس أثناء تطبيق الاختبارات التجريبية.​