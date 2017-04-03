تأجيل محاكمة 190 متهما في قضية "المغارة" بسوهاج.. إلى الغد

سوهاج – عمار عبد الواحد

أجلت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، اليوم الاثنين، محاكمة 190 شخصا بينهم 141 هاربين، لجلسة الغد الثلاثاء.

ووجهت للأشخاص تهمة تكوينهم خلية إرهابية في القضية المعروفة إعلامياً ب "المغارة".

وترجع الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على 49 شخصا في يونيه من عام 2015 ، أثناء تواجدهم في مغارة جبلية بمركز جهينة، وبحوزتهم جرينوف، وطبنجة هكلر، و 2057 طلقة متنوعة "آلي وجرينوف ورشاش "، و4 سيارات، و3 درجات بخارية.

وذكرت التحريات ارتكاب المتهمين عدد من الجرائم منها إشعال النيران في سيارات الشرطة ومحاولة اقتحام أقسام، وإعاقة العمل في المؤسسات الحكومية.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات تهم التعدي على منشآت عامة ومحاولة تعطيل الموظفين الرسميين أثناء عملهم.