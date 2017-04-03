«كسر تميمة الحظ وملك التعادلات السلبية»| ظواهر الجولة 30 بالبريميرليج

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أسدل الستار عن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، أمس الأحد، عقب إطلاق الحكم أندريه مارينر، صافرته معلنًا نهاية مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بستاد الإمارات، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وشهدت الجولة تسجيل 19 هدفًا في 10 مباريات، انتهى 7 منها بالفوز، فيما فرض التعادل السلبي نفسه في ثلاث مباريات "مانشستر يوناتيد ووست بروميتش ألبيون، وساوثهامتون وبورنموث، وسوانزي سيتي وميدلزبره".

وجاء الثنائي توتنهام هوتسبير وليفربول، أكثر الرابحين من تلك الجولة، بعد أن قلص توتنهام بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسو بوكيتينو، الفارق بينه وبين تشيلسي المتصدر إلى 7 نقاط فقط، بعد فوز السبيرز على بيرنلي بهدفين نظيفين، فيما تلقى البلوز بقيادة الإيطالي انطونيو كونتي، هزيمة مفاجئة على ستامفورد بريدج بثنائية مقابل هدف أمام كريستال بالاس.

فيما اقتنص ليفربول المركز الثالث من أنياب مانشستر سيتي، بعد فاز الليفر بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، على إيفرتون بملعب انفيلد في ديريب الميرسيسايد بثلاثة أهدف لهدف، فيما تعادل السيتي بقيادة بيب جوارديولا أمام أرسنال (2-2).

الجولة لم تبح بالكثير من التغيرات على جدل الترتيب حيث ظل تشيلسي متصدرًا بـ 66 نقطة، بفارق 10 نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني (56 نقطة)، ومانشستر سيتي ثالثًا برصيد 55 نقطة، وليفربول رابعًا بـ 52 نقطة، وأرسنال سادسًا بـ 50 نقطة، ومانشستر يونايتد سادسًا بـ 49 نقطة.

في المقابل على مستوى الهبوط، ظل سندرلاند أخيرًا في المركز الـ 20 برصيد 20 نقطة، وقبله ميدلزبره في المركز الـ 19 برصيد 23 نقطة، وحل هال سيتي في المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة، في يحتل المركز الـ 17 سوانزي سيتي بـ 28 نقطة، بينما يأتي في المركز الـ 16 كريستال بالاس برصيد 31 نقطة.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» أبرز ظواهر وأرقام الجولة الـ 30 في «البريميرليج» :-

- ليفربول 3-1 إيفرتون

لم يخسر ليفربول في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد أول 10 أندية في جدول الترتيب هذا الموسم (فاز 9 وتعادل 6)، كما أنه حصد 33 نقطة في تلك المباريات هذا الموسم، مقابل 26 نقطة في 15 مباراة ضد الـ100 الأواخر، كما الريدز لم يخسر في آخر 13 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون (فاز 6 وتعادل 7) ليعادل أفضل أرقامه ضدهم (في 1972-1978)، كما أن فوز إيفرتون الأخير في الأنفيلد جاء في سبتمبر 1999 (فاز 0 تعادل 8 خسر 99).

أصبح الألماني يورجن كلوب هو أول مدرب من ليفربول يفوز في أول 3 ديربيات له ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما بات السنغالي ساديو ماني هو أول لاعب يسجل في ديربي الميرسيسايد ذهاباً وإياباً في موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سواريز وستوريج في 2013/14، كما أنه اشترك بـ18 هدفا في البريميرليج هذا الموسم (سجل 13 وصنع 5)، أفضل أرقامه في موسم في البطولة.

من جانبه أصبح ماثيو بينينجتون هو خامس لاعب يسجل هدفه الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز في ديربي الميرسيسايد (فيرجسون، ريسه، ميريلس، نيسميث).

- تشيلسي 1-2 كريستال بالاس

أصبح سام ألاردايس أول مدرب يتغلب على تشيلسي في البريميرليج مع 4 أندية مختلفة "بولتون - ويست هام - سندرلاند - كريستال بالاس"، علاوة على أن كريستال بالاس فاز كل مبارياته الـ4 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" التي لعبها مامادو ساكو، وحافظ على نظافة شباكه في 3 منها.

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من جانبه تشيلسي .. لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، سيسك فابريجاس يخسر مباراة سجل فيها (فاز 34 وتعادل 8) ، كما أن إدين هازارد اشترك بـ87 هدفا في 165 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2012/13 (سجل 52 وصنع 35)، أكثر من أي لاعب آخر من البلوز.

- مانشستر يونايتد 0-0 وست بروميتش ألبيون

لم يخسر جوزيه مورينيو لم يخسر في آخر 19 مباراة في البريميرليج، أفضل أرقامه منذ أكتوبر 2005 مع تشيلسي (40 مباراة)، كما أن مانشستر يونايتد تعادل في +8 مباريات على أرضه في موسم من الدرجة الممتازة لأول مرة منذ 1980/81 (11 مباراة).

- ليستر سيتي 2-0 ستوك سيتي

أصبح كريج شكسبير هو خامس مدرب يفوز في مبارياته الـ4 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز "بعد مورينيو وهيدينك وأنشلوتي وجوارديولا"، كما أنه أصبح أول مدرب بريطاني على الإطلاق يفوز في مبارياته الـ44 الأولى في البريميرليج، كما أن مهاجم الفريق جيمي فاردي اشترك بـ6 أهداف في مبارياته الـ4 الأخيرة في "البريميرليج" (سجل 4 وصنع 2).

- هال سيتي 2-1 وست هام يونايتد

فقد وست هام يونايتد 20 نقطة بعد تقدمه بنتيجة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

- سوانزي سيتي 0-0 ميدلزبره

بات ميدلزبره الفريق الأكثر تعادلآ ( 0-0 ) في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

- أرسنال 2-2 مانشستر سيتي

سجل سيرجيو أجويرو 4 أهداف في آخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد آرسنال، كما أنه سجل 6 أهداف في آخر 5 مباريات كأساسي في "البريميرليج" في لندن، علاوة على أنه سجل 116 هدفًا في 173 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط ألان شيرر احتاج مباريات أقل (145) ليسجل 116 هدفًا.

كما أن ولا فريق سجل أهداف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم أكثر من مانشستر سيتي (32)، علاوة على أن كيفين دي بروين صنع 11 هدف في البريميرليج2016/17، فقط لاعب واحد من مان سيتي صنع أكثر في موسم واحد (دافيد سيلفا 15 في 2011/12)

من جانبه خسر آرسنال مرة واحدة فقط من 20 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد مانشستر سيتي (فاز 12 وتعادل 7).