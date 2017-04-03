الريال لا يُقهر في البرنابيو.. وبنزيما جلاد أندية الليجا

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شهدت الساحرة المستديرة في الآونة الأخيرة تطورًا هائلًا في الجانب الرقمي والإحصائي، أضفى جمالآ ورونقًا بدوره على شغف وتعلق الجماهير بكرة القدم، ومع ظهور العديد من المواقع المتخصصة في مجال الإحصائيات مثل "أوبتا" و"سكواكا" سنستعراض أبرزها وفقا للأحداث الرياضية اليومية في السطور التالية كالأتي:-

1- كريستال بالاس فاز كل مبارياته الـ4 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" التي لعبها مامادو ساكو، وحافظ على نظافة شباكه في 3 منها.

2- فرانك ريبيري أكمل تمريرات في الثلث الأخير من الملعب ضد آوجسبورج (43) أكثر من أي لاعب آخر في مباراة في البوندسليجا هذا الموسم.

3- رين (13) وهوفنهايم (12) تعادلا بمباريات أكثر من مانشستر يونايتد (11) في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم.

4- جوستين كلاوفيرت (17سنة 332 يوم) هو أصغر لاعب من أياكس يلعب كأساسي في الكلاسيكو في أمستردام بالدوري الهولندي منذ سيدورف في 1993 (17 سنة و206 يوم).

5- ميدلزبره تعادل 0-0 في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.

6- إشبيلية لم يفوز في آخر 4 مباريات في الليجا (تعادل 3 وخسر 1)، أسوأ أرقامه في عهد خورخي سامباولي.

7- أندريا بيلوتي هو أول لاعب يسجل +23 هدف في موسم من السيريا أي قبل أن يكمل 24 سنة منذ ألبيرتو جيلاردينو (23، بارما 2004/05)، كما أنه اشترك بـ42 هدف في 62 مباراة مع تورينو في السيريا أي (سجل 35 وصنع 7).

8- ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر على أرضه "سانتياجو برنابيو" في الليجا هذا الموسم (فاز 12 وتعادل 3).

9- آرسنال خسر مرة واحدة فقط من 20 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد مانشستر سيتي (فاز 12 وتعادل 7).

10- ولا فريق سجل أهداف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم أكثر من مانشستر سيتي (32).

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11- كريم بنزيما سجل ضد كل الأندية الـ31 التي واجهها في الليجا (120 هدفًا)، كما أنه سجل ضد كل الأندية الـ31 التي واجهها في الليجا (مثلما فعل لويس أراجونيس)، فقط هوجو سانشيز يملك رقم أفضل (33 من 33).

12- ريال مدريد سجل في 50 مباراة متتالية في كل البطولات، أفضل رقم على الإطلاق بين الأندية الإسبانية، كما أن الملكي حافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى منذ 18 فبراير 2017 ضد إسبانيول (منذ 7 مباريات)، مباراة كيكو كاسيا الأخيرة حتى اليوم.

13- سيرجيو أجويرو سجل 4 أهداف في آخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ضد آرسنال، كما أنه سجل 6 أهداف في آخر 5 مباريات كأساسي في "البريميرليج" في لندن، علاوة على أنه سجل 116 هدفًا في 173 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط ألان شيرر احتاج مباريات أقل (145) ليسجل 116 هدفًا.

14- كاي هافيرتز (17 سنة 295 يوم) أصبح أصغر هداف من باير ليفركوزن في تاريخ البوندسليجا.

15- ماريو جوميز هو ثاني لاعب يسجل هاتريك في آخر 10 دقائق من زمن مباراة في البوندسليجا، بعد ديتلف شيمانيك في 12 يونيو 1976 ضد بايرن، كما أنه وصل لهدفه الـ 150 في البوندسليجا:

- 75 مع بايرن ميونخ.

- 63 مع شتوتجارت.

- 12 مع فولفسبورج.

16- جانلويجي بوفون عادل رقم خافيير زانيتي (615 مباراة) كثاني أكثر لاعب مشاركة في تاريخ السيريا أي، بعد باولو مالديني (647).

17- الأكثر تصديًا للتسديدات في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى 2016/17:

- (127) أوشوا.

- (116) دوناروما.

-(115) هيتون.

-(112) سكوروبسكي.

-(111) كورداز.