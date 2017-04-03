وزير التعليم يوجه هيئة امتحانات "كامبردج" بالتركيز على معايير الجودة وإنهاء تراخيص الشهادات

كتبت- ياسمين محمد:

التقى الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسيم الحنبلي - المدير الإقليمي لهيئة امتحانات "كامبردج" الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتناول اللقاء - وفقًا للبيان الصادر اليوم الاثنين - تأكيد ضرورة التركيز على المعايير الدولية للجودة، وضرورة التزام مدارس "كامبردج" بهذه المعايير، والتشديد على إنهاء ترخيص الشهادة المعتمدة دولياً للمدارس التي لا تلتزم بهذه المعايير، وفقًا للجنة المشكلة من أعضاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء من هيئة امتحانات "كامبردج" الدولية، مع العلم بأنه سيتم منح وقت كافٍ للمدارس لتطور من أدائها قبل اتخاذ القرار بإنهاء الترخيص.