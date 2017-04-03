بالصور .. اكتشاف قصور في تطوير دار الكتاب المقدس للأيتام بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

واصلت هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، اليوم الاثنين، حملاتها المفاجئة علي دور رعاية الأيتام بمشاركة ممثلين عن مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي بالمرور على عدد من المراكز والجمعيات الخاصة بهذا النشاط.

تفقدت اللجنة دار رعاية الشابات المسلمات وجمعية جنود المسيح ومؤسسة البنين وجمعية الكتاب المقدس بمدينة الأقصر حيث تابعت مستوي الخدمات المقدمة وسلامة المنشآت ومستوي النظافة وجودة الطعام وصلاحية المواد الغذائية وملفات الحسابات والتبرعات ومدي الدعم المقدم واوجه الصرف والانفاق وملفات قاطني دور الرعاية وتوفير اخصائيين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين تربويا لمساعدة الايتام ومجهولي النسب ورعايتهم .

ورصدت اللجنة عدد من الملاحظات الخاصة بالدعم المقدم لدور الأيتام واللوائح الخاصة بها.

كما كشفت الحملة عن قصور في عمليات تجديد وتطوير دار الكتاب المقدس بالكرنك وحاجته لطلاء الحوائط والنوافذ والابواب فضلا عن ضرورة توفير مولدات كهرباء احتياطية بدور الرعاية والمرور الدوري للأطباء لمتابعة الحالة الصحية لقاطني دور الرعاية .