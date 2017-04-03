بالصور.. رئيس جامعة طنطا يزور مصابي الشرطة بالمستشفى التعليمي

الغربية - مروة شاهين:

زار الدكتور ابراهيم عبد الوهاب سالم، رئيس جامعة طنطا، اليوم الاثنين، مصابي الشرطة المتواجدين في المستشفى التعليمي.

وكان تفجير وقع أول أمس استهدف مركزًا للتدريب بمنطقة مرور سالم بمحافظة الغربية نتج عنه إصابات وحالة وفاة.