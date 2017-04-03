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المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

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المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

مصراوي Masrawy

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكو

اسطنبول - (د ب أ):

قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اليوم الاثنين، إن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي، تم تنفيذها بمعرفة ، ووجه انتقادات لها، لما وصفه بحملة الاستفتاء "غير العادلة".

وجاءت تصريحات كمال قليتش دار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أثناء حديثه لصحفيي التليفزيون المحلي في اسطنبول، والذي نقلته "سي إن إن تورك" و"إن تي في".

ونقلت قناة "إن تي في" عن قليتش دار أوغلو القول: "قالوا إنه قد تم الكشف عن الأمر في وقت مبكر، وهذا يعني أنهم كانوا يعلمون بشأن الانقلاب مسبقا"، وذلك في إشارة إلى اجتماع مع قيادة البلاد عقب محاولة الانقلاب.

وكانت لجنة برلمانية تحقق في محاولة انقلاب التي قام بها فصيل في الجيش التركي، أوقفت عملها في يناير الماضي.

وتتهم الحكومة أتباع رجل الدين، فتح االله جولن، الذي يعيش في الولايات المتحدة، بالقيام بمحاولة الانقلاب. وكان جولن في السابق حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أنهما اختلفا في السنوات الأخيرة. ومن جانبه، نفى جولن الاتهامات.

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