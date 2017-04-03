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"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط

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سيارات حماية المستهلك: 13 قرار ملزما لشركات السيارات المخالفة.. ابرزها منح مركبات بديلة

حماية المستهلك: 13 قرار ملزما لشركات السيارات المخالفة.. ابرزها منح مركبات بديلة

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"حماية المستهلك" يحذر من أقلام الحبر المتطاير لخطورتها على استقرار المعاملات بالأسواق

أخبار بعد غياب 20 عاما..

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