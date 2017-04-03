"شوقي" يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط
حماية المستهلك: 13 قرار ملزما لشركات السيارات المخالفة.. ابرزها منح مركبات بديلة
"حماية المستهلك" يحذر من أقلام الحبر المتطاير لخطورتها على استقرار المعاملات بالأسواق
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الجلاد يعرض المصروفات الدراسية لأشهر 5 مدارس دولية بمصر - فيديو
أماني الخياط: الرئيس السيسي مرشح لعضوية مجلس ادارة شئون العالم
الجلاد: هل "التعليم" أصبحت غير قادرة على حل مشكلة المدارس الخاصة؟
الجلاد يناقش أزمة المدارس الخاصة والدولية في أولى حلقات "معالي المواطن"
"معالي المواطن" يطرح حلولًا لمواجهة أزمة مصروفات المدارس الخاصة- فيديو
موظفو الشهر العقاري يتركون المواطنين لشراء "نظارات"