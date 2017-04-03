الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

كتب محمد غايات:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن مجلس الوزراء وافق الإثنين، على استحداث وحدة الإسكان الاجتماعي للمصريين العاملين في الخارج، بناءًا على طلبهم من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ورعاية المصريين بالخارج.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه سيتم تخصيص عدد من الوحدات بضوابط، منها أن يكون سداد قيمة الوحدة بالدولار، ليكون مصدر إضافي للعملة، وسيتم سداد ٢٥٪‏ من قيمة الوحدة و٣ اقساط على ٣ سنوات.

وأكد الوزير، أن هناك وحدات جاهزة وسيتم تسليمها فور الإعلان عنها وهناك وحدات سيتم تنفيذها، منوهًا الى أن الوحدات ستكون على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن التقديم سيكون بداية من مايو المقبل عبر المواقع الالكترونية مثل مشروع أرض الوطن، مع طرح من ٤٠ الى ٥٠ ألف وحدة للمصريين بالخارج.

وأوضح وزير الإسكان، أنه لن يتم التعامل بمبدأ عنوان السكن، فمن حق المقيمين بالخارج التقدم للحجز في أي مدينة.​