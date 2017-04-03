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ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط

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ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط ممثل سكان «ماسبيرو»: الإسكان عرضت علينا خيار «الإيجار» فقط

التحرير

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قال محمود شعبان، ممثل مستأجري منطقة "مثلث" ماسبيرو"، إن وزارة الإسكان عرضت على سكان "المثلث" بديل واحد فقط، وليست عدة بدائل كما يشار، وهو تطوير المنطقة ومن يريد البقاء يدفع إيجار شهري من 1200 إلى 1600 جنيه.

وأضاف شعبان في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة ""، اليوم الإثنين، أن أهالي المنطقة غير قادرين على دفع تلك الأموال، أو الانتقال لمساكن الإسكان الاجتماعي بحي الأسمرات، لطول المسافة بينها وبين مناطق أشغالهم، مؤكدًا: "قدمنا رغبات أهالي المنقطة للمسئولين ولم يهتموا، وطالبنا أننا نتعامل معاملة الإسكان الاجتماعي وندفع أجر بسيط لا يزيد عن 350 جنية شهريًا".

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وتابع: "الناس أكل عيشها وشغلها هنا، وفيه بيدفعوا 3 جنيهات إيجار في الشهر، وبقالهم سنين طويلة، لكن عايزة تعمل إخلاء كلي للمثلث وليس جزئي".

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التحرير

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