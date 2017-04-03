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ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة

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ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة ننشر خريطة انقطاع المياه بشبرا الخيمة

التحرير

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم انقطاع المياه عن بعض المناطق بشبرا الخيمة وهي حوض: "البقمة أم بيومي، وشارع أحمد عرابي، وشارع الأسيوطي وشارع حلمي عبد الرازق وشارع الوحدة وشارع المحلاوي"، وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل وحتى السادسة صباح الخميس.

وأكدت الشركة أن الانقطاع سيكون نظرا لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة بأعمال تطهير خطوط الصرف الصحي مما يستلزم معه تخفيض ضغوط المياه لأدنى حد.

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وتطالب الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، مشيرة إلى أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من الهاتف الأرضي.

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