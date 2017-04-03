التليجراف: لقاء ترامب يمنح السيسي «العالمية»

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سلطت صحيفة "التليجراف" البريطانية، في تقرير لها اليوم الإثنين، الضوء على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، قائلة إن هذا اللقاء بمثابة تحولاً في العلاقات بين البلدين في ظل إدارة ترامب، على عكس ما كان في عهد باراك أوباما.

وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن هذا اللقاء يمثل محوراً هاماً للسياسة الداخلية للرئيس السيسي وسيسمح له بأن يقدم نفسه للشعب المصري كرجل دولي وعالمي.

وأشارت الصحيفة إلى إن مصر تعتبر ثاني أكبر مستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل، حيث تتلقى حوالي 1.3 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة، مضيفة إن الرئيس السيسي يرغب في تلك المساعدات لمواجهة خطر داعش في سيناء.

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كما تمنح الولايات المتحدة حوالي 250 مليون دولار سنويا لمصر للمساعدة الاقتصادية، حيث يواجه الاقتصاد المصري وضعاً سيئاً في ظل انخفاض قيمة الجنيه مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأبرزت التليجراف إعجاب الرئيسين ببعضهما، مشيرة إلى أن السيسي كان أول من هنأ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وحين التقى به في سبتمبر الماضي، قبل انتخابه قال ترامب، إن "الرئيس السيسي رجلاً عظيماً و قائداً قوياً".