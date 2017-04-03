واشنطن بوست: على ترامب استغلال السيسي للضغط على روسيا

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن مسؤولون في الإدارة الأميركية يعتبرون أن لقاء السيسي وترامب فرصة لإعادة الروابط بين البلدين والتحدث في مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل الهجمات الإرهابية في سيناء.

كما يسعى المسؤولون المصريون للحصول على ضمانات بأن الولايات المتحدة سوف تواصل مساعداتها العسكرية والاستثمارات الأخرى، فضلا عن ضم جماعة جماعة الإخوان المسلمين لقائمة المنظمات الإرهابية وهي الخطوة التي طال انتظارها، بحسب الصحيفة.

من جانبه قال الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى "إريك تريجر" إنه بالرغم من أن السيسي لديه الكثير ليكسبه بعد لقاء ترامب إلا أن البيت الأبيض سيكون لديه "يد قوية" ليلعب بها، فعلى سبيل المثال يجب أن يضغط ترامب على السيسي بسبب العلاقات المصرية الروسية.

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وقال تراجر في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن فرصة ترامب أفضل لإقامة "صفقة جيدة" مع السيسي بعد ترحيب واشنطن الذي كان يريده منذ فترة طويلة.

وأضاف "ولكن إذا انتهت الزيارة دون وعود من السيسي بمراجعة علاقاته القوية مع روسيا سيكون ترامب قد أضاع يد واشنطن الحليفة منذ سنوات".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الطبيعي جدا فهم سبب حفاوة استقبال ترامب للسيسي فهو رجل الشرق القوي الذي يريد أن يحارب الإسلام المتطرف وتحقيق الاستقرار في ظل منطقة تعاني من الفوضى.

ولفتت إلى كلمة السيسي في 2015 بجامعة الأزهر والتي طالب فيها بإقامة "ثورة دينية" لمحاربة التـطرف، مما أدى لتأييده من قبل عدد من مرشحي الرئاسة الأمريكية حينها وعلى رأسهم ترامب.