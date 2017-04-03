تلاوي: الخطاب الديني المُنتقِص لحقوق المرأة لم يتغير

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شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الإثنين في المؤتمر الدولي السنوي لكلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان "المرأة وصناعة المستقبل" الذي يعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

وطالبت مرسي بخطاب إعلامي مساند للمرأة إلى جانب الخطاب الديني، مشيرة إلى دور المجلس في وقف أكبر حملة إعلانية ممولة لإحدى شركات الزيوت والتي أساءت للمرأة، مؤكدة أن هذه تعتبر خطوة لتغيير ثقافة المجتمع.

وأشارت إلى حملة التاء المربوطة التي أطلقها المجلس، والتي لأول مرة تصدرها مصر، وحققت الحملة حتى الآن 40 مليون مشاهدة، وقد أطلقها المجلس فى الأمم المتحدة مؤخرا.

وأكدت مرسي أن وجود عام كامل للعمل على أجندة المرأة المصرية خير دليل على أن الإرادة السياسية داعمة للمرأة المصرية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مجال أن مصر تأخرت فى إعطاء المرأة حقوقها، مطالبة الإعلاميين بتحليل الخطاب السياسي للرئيس ونقله للمجتمع.

وافتتحت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وعضوة المجلس المؤتمر، مؤكدة أنه جاء تلبية لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتخصيص عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية وذلك تقديرا لمجهودات المرأة وتضحياتها العظيمة للوطن.

وأضافت القليني أن المؤتمر يتضمن سبع جلسات على مدار يومين تشمل عرض ٣٨ بحثا من باحثين وباحثات من مصر والدول العربية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر كقمة عربية مصغرة.

بينما نقل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس تحيات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، للحاضرين، وأكد أن المرأة هي الماضي والحاضر والمستقبل وهي نصف المجتمع، مشددا على أن قضية المرأة هى قضية المجتمع بأكمله.

وفى كلمة السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أشادت بعنوان المؤتمر الذي يحمل مغزى هاما ويتناسب مع عام المرأة المصرية، كما أشادت باستقبال المؤتمر لدول عربية لأن "قضايانا واحدة" ويجب أن نـتحد من أجل قضية المرأة.

وأكدت تلاوي أن مستقبل الوطن العربي سوف يتغير بتغير وضع المرأة، فهي مؤشر لمدى تقدم المجتمع، فالمرأة مواطن له واجبات وحقوق وهي نصف الثروة البشرية، ورغم ذلك لم تتم الاستفادة منها اقتصاديا وثقافيا، وما زال هناك تمسك بالعادات الضارة المسيئة للمرأة، ولم يتغير الخطاب الديني الذي ينتقص من حقوقها المنصوص عليها بالقرآن الكريم.

مؤكدة أن المنظمة تعمل فى مظلة الجامعه العربية بهدف التضامن بين المرأة العربية وإظهار الصورة الحقيقية والمشرفة للمرأة فى جميع الدول العربية.

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وأضافت تلاوي أن صناعة المستقبل يجب ألا تقوم على نصف المجتمع دون الآخر، وعلى المؤسسات المعنية توضيح دور المرأة فى هذا المجال، موضحة أن أهداف التنمية المستدامة توضح أدوار المرأة.

وأشارت إلى أن الإحصاءات أثبتت أن المرأة تنفق ٩٠%من دخلها على الأسرة، بينما ينفق الرجل من 3٠ إلى 40 % على الأسرة، ولو حصلت المرأة على نفس إمكانيات الرجل فلن يتعرض ١٠٠ مليون شخص إلى خطر المجاعات.

وطالبت تلاوي بأن تمتلك المرأة المصرية نسبة من الأراضي الزراعية، مشددة على أهمية تنفيذ التشريعات وأهمية تغيير الثقافة المجتمعية لضمان حقوق المرأة.

كما شهد المؤتمر حضور الشيخة الدكتورة هند القاسمي رئيسة نادي الإمارات - مصر لريادة الأعمال، وممثلة المرأة العربية والتي أكدت أنها من خريجات جامعة عين شمس، معبرة عن فخرها بانتمائها للجامعة ولتلقيها العلم من كبار العلماء والخبراء المصريين، وأن وجودها اليوم لتمثيل المرأة العربية.

وأكدت القاسمي أن اليوم هو يوم المرأة المصرية لاحتفالات مصر بعام المرأة المصرية، وأضافت أنها رغم تكريمها في العديد من المحافل فإنها تعتز بهذا التكريم من جامعتها العريقة جامعة عين شمس.

ومن جانبه، أكد اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب أن هذا العام فرصة لاتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق حقوق المرأة، معبرا عن سعادته بوجود ٩٠ سيدة بالبرلمان متمنيا زيادة نسبتها.

بينما أشار المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق إلى أنه خلال عمله كمحافظ قام بتخصيص نسبة من مساكن المحافظة للمرأة المعيلة، وتخصيص عمارات كاملة بالمحافظة تم إسناد إدارتها لخدمة المرأة المعيلة والمسنة والمعنفة.

وأكد أن الإحصاءات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم تمييزا ضد المرأة، وفرنسا أكثر دول العالم في نسبة التحرش بالنساء، مشيدا بالمادة ١١ من دستور مصر التى تعتبر سندا للمرأة المصرية.

وتضمن المؤتمر عرض فيلم وثائقي بعنوان "عظيمات مصر" من إنتاج كلية آداب جامعة عين شمس، وفيلم آخر بعنوان "المرأة المصرية في قلب الوطن" من إنتاج المجلس القومي للمرأة استعرضا تاريخ نضال المرأة المصرية.