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خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة»

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خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة» خبيرة سياحية: منع 150 سائحا من دخول القلعة «كارثة»

التحرير

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كتب: أشرف فهيم

انتقدت الدكتورة راندا العدوي الخبيرة السياحية، واقعة منع إدارة قلعة صلاح الدين بالقاهرة وفدًا يضم ما يقرب من 150 سائحًا من 18 دول مختلفة، عربية وأوروبية، نظرا لارتدائهم زيا موحدا لأخذ صورة تذكارية، واصفة الواقعة بأنها إساءة للسياحة المصرية بشكل مباشر استدعى تقدم أحد النواب بطلب إحاطة لاستدعاء وزير السياحة.

وأعربت راندا فى تصريحات خاصة اليوم، عن أسفها لما تنفقه من ملايين الدولارات سنويا على الحملات الدعائية وإطلاق القوافل السياحية والمشاركة بمعارض السياحة الدولية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات عالمية للترويج للمقصد السياحي المصري بالخارج، ثم يأتى الروتين والبيروقراطية يحبطان كافة المجهودات، وكشفت الخبيرة السياحية عن متابعة 600 ألف من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لصفحة الوفد السياحى الذى رفض استكمال زيارته لقعلة صلاح الدين بالقاهرة، مشيرة إلى أن موقف الوفد السياحى قد ينقل بصورة سلبية نتيجة الروتين الذي تعرضوا له.

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ولفتت إلى أن إدارة قلعة صلاح الدين بالقاهرة، لم تدرك الأبعاد السياحية والاقتصادية لتلك الصور التي حاول الوفد السياحي التقاطها بالقلعة، منوهة بأن هيئة تنشيط السايحة تنفق الملايين لاستضافة المشاهير، ثم تتجاهل الوفود السياحية صاحبة المتابعة الكبرى بالخارج، وتعمد إلى مضايقتهم بالروتين واللاوائح، مطالبة بتعديل اللوائح المعطلة لزيارة السائحين حتى ينهض القطاع من ركوده.

وطالبت بتخصيص أرقاما لتلقي شكاوى السائحين بوزارتي السياحة والآثار، مع العمل على حلها، موضحة أن مشكلتنا الحقيقية هي عدم وجود مسئول تنفيذي يمكنه اتخاذ القرار المناسب في وقته. 

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التحرير

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