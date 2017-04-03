ياسر قورة يجمع توقيعات النواب ضد فرض ضريبة على ملاك الوحدات السكنية

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قال ياسر قورة، رئيس حزب المستقبل، إنه يجمع توقيعات أعضاء مجلس النواب بخصوص الوقوف في وجه إقرار مشروع قانون تعديلات قانون الإسكان بفرض ضريبة إضافية على من يمتلك وحدة سكنية إضافية دون إشغال، ووصفها بـ«الكارثية» لكونها تدمر السوق العقاري في مصر.

أضاف قورة، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه بصدد تجميع توقيعات من النواب الرافضين لهذا القانون، مستهدفًا جمع توقيعات أكثر من ثلثي أعضاء البرلمام.

ووضف التعديلات بـ«التدخل السافر» في حق التملك للمواطن، فمن حقه أن يشتري بغرض الانتفاع أو الاستثمار أو التأجير أو للأبناء ولا يجوز معاقبته بضريبة لإغلاق وحدته.

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وأشار إلى أن التعديلات ستؤثر على الاستثمارات الخارجية، مستشهدًا بالوحدات المملوكة للأجانب التي ينتفعون بها لمدد قصيرة.

ولفت إلى أن هذه الضريبة غير معمول بها في أي دولة، طالما أن المالك يسدد الضريبة العقارية لا يحق إجباره على تأجيرها كما أنه في حالة إجبار الملاك على تلك الضريبة سيتم عرض عدد هائل من العقارات للبيع، ما سيؤدي لانهيار السوق العقاري وتوقف الاستثمار طويل الأجل في العقارات.