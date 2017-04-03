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قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟»

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قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟» قطار غلاء الأسعار يصل محطة الأسماك.. والأهالي: «هناكل ايه؟»

التحرير

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أعرب أهالي محافظة سوهاج عن استيائهم من وصول قطار "غلاء الأسعار" إلى أسواق الأسماك دون تدخل المسؤولين، الأمر الذي دفع أهالي بعض المحافظات لتدشين حملة عبر "فيسبوك" تدعو لمقاطعة شراء الأسماك حملت اسم "خليها تعفن"؛ عقب ارتفاع الأسعار بنسبة 100%.

ورصدت "التحرير" الأسماك بالمحافظة، وتراوح كيلو البلطي من 30 - 60 جنيها، والقراميط 30 جنيها، كيلو الجمبري 80 جنيها، المكرونة 50 جنيها، الكاليماري 40 جنيها، والبوري 40 جنيها.

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تقول أم علاء، ربة منزل، إن "وجبة الغلابة" لم تسلم من ارتفاع الأسعار، لافتة بأن سعر كيلو البلطي كان يسجل 10 جنيهات منذ أشهر قليلة، قبل أن يرتفع إلى 30 جنيها للصغير، و60 جنيها للحجم الأكبر، متساءلة "هناكل إيه؟".

ويضيف محمد مصطفى، موظف، أن أسواق الأسماك تشهد ارتفاع كبير في الأسعار رغم إعلان امتلاكها مزارع أسماك، ووجود اكتفاء ذاتي، بخلاف الحقيقة - بحسب قوله - مضيفا "عندي 6 أبناء ومعاشي لا يتجاوز 2000 جنيه، وأعمل سائقا لسد احتياجات الأسرة.. لكن مع ارتفاع الأسعار مش هتكفينا 5 آلاف جنيه في الشهر".

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وتقدم زكريا حسان، عضو مجلس النواب عن مركز ساقلتة، بطلب إحاطة منذ أسبوع لرئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه للوزراء المعنيين بالأزمة.

وقال "حسان"، إنه يجب حل المشكلة بأقصى سرعة قبل أن تتفاقم في شهر رمضان المقبل، خاصة أن الأسماك تعد وجبة رئيسية لمحدودي الدخل.

طلب الإحاطة

ويوضح عماد متولي، تاجر أسماك، أن مشكلة التصدير وراء ارتفاع أسعار الأسماك وخاصة البلطي الذي يصدر إلي دول الخليج، لافتا بأنه يجب الحد من التصدير في هذا التوقيت لحين الاكتفاء الذاتي، علاوة على الاستفادة بالترع الكبرى بالمحافظة ليصل الكيلو إلى 15 جنيها.

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التحرير

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